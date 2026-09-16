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16 сентября, 13:16

Транспорт

Массовое производство электромобилей "Атом" началось на заводе "Москвич"

Фото: atom.auto

Массовое производство электромобилей "Атом" началось на заводе "Москвич". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

Производство организовано по полному технологическому циклу. На предприятии выполняются мелкоузловая сварка кузова, окраска, антикоррозионная обработка, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части, конфигурирование, калибровка электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.

Между тем серийный выпуск рамного внедорожника Haval H9 стартовал на заводе "Автотор" в Калининграде. Пока автомобили производятся на основе уже сваренного и окрашенного кузова, но в дальнейшем предприятие намерено увеличивать количество выполняемых технологических операций и уровень локализации.

Машина выпускается в комплектациях "Премиум" и "Техно+". Она оснащена интеллектуальным полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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