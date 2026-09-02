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02 сентября, 12:22

Транспорт

Бренд Jeland анонсировал выход на рынок киберкроссовера

Фото: jelandrus.ru

Российский автомобильный бренд Jeland выпустит новую модель – киберкроссовер Jeland C4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "АГР".

"Jeland С4. Киберкроссовер скоро на дорогах России", – говорится в сообщении компании.

Дата выхода модели и ее характеристики не называются. Также нет информации о возможных комплектациях для отечественного рынка.

Между тем на бывшем заводе Volkswagen в Калуге началось производство полного цикла автомобилей Tenet Plus L6. Модель представляет собой среднеразмерный кроссовер с передним приводом. Под капотом 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, который будет работать в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автовладельцы стали чаще покупать машины через маркетплейсы

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