02 сентября, 12:22Транспорт
Бренд Jeland анонсировал выход на рынок киберкроссовера
Фото: jelandrus.ru
Российский автомобильный бренд Jeland выпустит новую модель – киберкроссовер Jeland C4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "АГР".
"Jeland С4. Киберкроссовер скоро на дорогах России", – говорится в сообщении компании.
Дата выхода модели и ее характеристики не называются. Также нет информации о возможных комплектациях для отечественного рынка.
Между тем на бывшем заводе Volkswagen в Калуге началось производство полного цикла автомобилей Tenet Plus L6. Модель представляет собой среднеразмерный кроссовер с передним приводом. Под капотом 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, который будет работать в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
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