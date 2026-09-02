Рецидивист получил пожизненный срок за два убийства в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

В Красноярском крае суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который в течение нескольких дней после выхода на свободу совершил два убийства, сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В мае 2025 года мужчина из села Вершино-Рыбного освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство. Вместо того чтобы вернуться домой и зарегистрироваться в полиции, он отправился в Красноярск и остановился у знакомых.

Первое преступление было направлено против сожительницы его товарища. Когда они вместе выпивали, мужчина затребовал у женщины деньги из кошелька. После ее отказа он нанес ей множественные ножевые удары, ставшие смертельными. Изъяв деньги, телефон и бытовые приборы, убийца реализовал добычу через комиссионный магазин.

Через несколько дней он убил своего знакомого, помогавшего ему прятаться после первого преступления. В возникшей ссоре мужчина нанес ему ножевое ранение в грудь. Затем он похитил телефон, банковскую карту и технику. Используя украденные вещи, он отправил сестре убитого сообщение с просьбой перевести 4 500 рублей. Ничего не заподозрив, женщина перевела сумму.

Подсудимый признал вину частично, отрицая корыстный мотив. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону 37-летний мужчина забил 38-летнего знакомого молотком. Решив, что тот не выживет, злоумышленник поджег квартиру. Пострадавшего с множественными травмами головы и ожогами доставили в больницу, но его жизнь спасти не удалось. В настоящее время мужчина заключен под стражу, он полностью признал вину.

