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02 сентября, 11:16

Происшествия

В Австралии украли 5,5 тыс овец за 1,2 млн долларов

Фото: 123RF.com/jjfarquitectos

Полиция австралийского штата Квинсленд сообщила о краже около 5,5 тысячи овец породы дорпер с фермы недалеко от города Блэколл, передает РИА Новости.

Ущерб оценивается более чем в 1,7 миллиона австралийских долларов, что эквивалентно примерно 1,2 миллиона долларов США.

По данным следствия, животные пропали с территории хозяйства в период с февраля по май. Они были помечены белыми бирками Национальной системы идентификации скота.

"Кражи скота могут привести к существенным финансовым потерям и создать дополнительную нагрузку на фермерские хозяйства, которые и без того работают в сложных условиях", – заявил старший сержант детектив Пол Эллиот из подразделения по расследованию преступлений в сельской местности и краж скота.

Эту мясную породу овец ценят за быстрый набор веса, высокую плодовитость и неприхотливость. Кроме того, животные хорошо приспособлены к засушливым условиям и естественно сбрасывают шерсть.

Расследование осложняется большими расстояниями. Правоохранители взаимодействуют с фермерами, рынками скота, перевозчиками и другими представителями отрасли.

Ранее в США арестовали 77-летнюю женщину, подозреваемую в краже около 100 кошек. Ей предъявлены обвинения в жестоком обращении и содержании без необходимых условий.

При этом американка считала, что помогает животным, но ее действия привели к их страданиям. Правоохранители надеются, что она получит необходимую психиатрическую помощь. Некоторые питомцы уже вернулись к своим настоящим владельцам.

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