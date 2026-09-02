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02 сентября, 12:02

Происшествия

Мужчина украл семь ноутбуков и планшет из офиса в центре Москвы

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже семи ноутбуков и планшетного компьютера из офиса частной компании в Пресненском районе Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

По предварительным данным, ночью злоумышленник незаконно проник в помещение на улице Пресненский Вал и похитил электронные устройства. Материальный ущерб превысил 440 тысяч рублей. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району Москвы.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Улан-Удэ задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в неоднократных кражах товаров из магазина. По камерам было установлено, что он в течение нескольких дней похищал носки, футболки, шорты и кеды на общую сумму 16 293 рубля. Молодой человек признался и рассказал, что упаковывал вещи в рюкзак в примерочной и выносил из магазина.

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