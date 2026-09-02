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02 сентября, 13:08

Технологии

Суд оштрафовал Pinterest, Telegram, Google и Apple за неудаление запрещенного контента

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Таганский районный суд Москвы назначил крупные штрафы нескольким иностранным компаниям за отказ удалять запрещенную в России информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из зала суда.

Pinterest Europe Limited оштрафован на 7 миллионов рублей по части 4 статьи 13.41 КоАП. Ранее компания уже получала штраф в 3,8 миллиона, в связи с чем общая сумма взысканий достигла 10,8 миллиона рублей.

Telegram назначили штраф в 11,4 миллиона рублей за три публикации с запрещенной информацией, включая недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил России в зоне СВО. По каждому из трех протоколов мессенджеру выписали по 3,8 миллиона.

Google оштрафован на 7,6 миллиона рублей за две неудаленные публикации, одна из которых касалась сервиса Wheely, заблокированного в России.

Apple Distribution International LTD, в свою очередь, обязали выплатить 3,5 миллиона рублей. Заседание по делу Apple прошло в закрытом режиме по просьбе представителей компании, сославшихся на неразглашение сведений о работе сервиса и данных пользователей. Общая сумма штрафов, назначенных за день, превысила 30 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что задолженность Telegram по штрафам за нарушение российского законодательства превысила 38 миллионов рублей. Речь идет о неоплаченных штрафах Роскомнадзора и мировых судей Москвы. В отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств, принудительное взыскание ведется только по трем из них на сумму 8 миллионов рублей, остальные прекращены.

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