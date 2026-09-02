Участники программы "Миллион призов" помогают бойцам СВО и жителям приграничья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи направили на благотворительность в рамках программы лояльности "Миллион призов" более 155 миллионов баллов за два года, где каждый балл равен одному рублю. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Благодарим москвичей – участников программы "Миллион призов" за поддержку. Помогая бойцам, вы приближаете нашу общую победу и вносите вклад в сохранение жизни и здоровья военных, которые сражаются на передовой за будущее страны", – сказал первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Горбунов.

По его словам, на собранные средства закупили крупные партии бронежилетов, противоосколочные одеяла для автомобилей медиков, квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы, детекторы дронов, тепловизионные бинокли, рации и автомобили повышенной проходимости. Также в зону СВО отправляют защитные шлемы, тактические аптечки и маскировочные сети.

Помогают и жителям Курской, Белгородской и других приграничных областей – им передают продукты, теплые вещи, средства гигиены, генераторы и стройматериалы. Пожилым и маломобильным людям приобретают бытовую технику, предметы ухода и реабилитационное оборудование. Кроме того, мирному населению оказывают психологическую помощь – организуют групповые занятия и проводят индивидуальные консультации.

Пожертвовать накопленные баллы может любой участник городских электронных проектов. Для этого нужно авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru через учетную запись mos.ru, открыть раздел "Благотворительность" и выбрать фонд "Народный фронт. Все для победы!" или другую организацию.

Например, к акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов", приуроченной к выборам в Госдуму, присоединилось 110 фондов, среди них – "Благо дари миру", "Подарок ангелу", "Семейный очаг", "Дальше", "РусДог", "Дари еду", "Жизнь как чудо", "Движение вверх", "Дорога жизни", "Онкологика" и "Гольфстрим".

После оформления пожертвования в личном кабинете появится промокод, по которому можно отследить перевод на сайте фонда. Баллы программы "Миллион призов" также можно потратить на товары и услуги партнеров, скидки, билеты в музеи и пополнение "Тройки".