В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В расписании рейсов возможны корректировки. Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Шереметьево, пассажиров также предупредили о возможных изменениях в расписании полетов. После этого ввели полный запрет на полеты – рейсы не принимали и не выпускали.

В настоящий момент в Шереметьево данные ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме.

