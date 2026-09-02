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02 сентября, 13:49

Транспорт

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В расписании рейсов возможны корректировки. Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Шереметьево, пассажиров также предупредили о возможных изменениях в расписании полетов. После этого ввели полный запрет на полеты – рейсы не принимали и не выпускали.

В настоящий момент в Шереметьево данные ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме.

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