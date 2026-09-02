Жители 25 домов переехали или переселяются по реновации в Дмитровском районе

Фото: stroi.mos.ru

С начала реализации программы реновации жители 25 старых домов в Дмитровском районе уже переехали или переселяются в новостройки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что переселение в этом районе стартовало в 2019 году. Сначала квартиры получили жильцы дома на Долгопрудной улице. Уже полностью расселено 17 зданий.

После переезда москвичей старые дома сносят, а на их месте строят новые жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры. Всего в Дмитровском районе в программу реновации вошли 55 домов.

Новостройки появляются в тех же районах, поэтому жителям не приходится привыкать к новым местам. Исключение составляют ТиНАО и ЗелАО, где переезд осуществляется в границах округа.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Дмитровском районе уже демонтировали 15 домов. При этом задействуется технология "умный снос", когда дома ликвидируют без лишнего шума, после чего сортируют отходы для последующей переработки. При строительстве новостроек специалисты благоустраивают дворы, где появляются игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Все новые квартиры имеют улучшенную отделку. При этом они больше старых по площади благодаря просторным кухням и коридорам.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что новые квартиры в Дмитровском районе получили уже свыше 3,2 тысячи горожан. Еще более 900 человек в настоящий момент оформляют документы. С этим им помогают в центрах информирования, расположенных на первых этажах новостроек. Например, один из таких центров открыт в доме 10 на Долгопрудной улице.

Ранее стало известно, что с начала года в Москве расселили уже 166 домов в рамках программы реновации. Сейчас для этих целей строится еще свыше 170 жилых комплексов в 12 округах города. Их общая площадь превышает 3,9 миллиона квадратных метров.