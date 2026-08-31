В Москве с начала года полностью расселили 166 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2026 года в Москве полностью расселили 166 домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение участников программы проходит по принципу волновой застройки. Жители освобождаемых домов переезжают в новостройки, которые возводят на месте ранее расселенных зданий.

С начала года новое жилье получили жители домов в 48 районах десяти административных округов столицы. Больше всего расселенных объектов приходится на Северо-Восточный округ – 28 домов, Восточный – 26, Юго-Восточный и Западный – по 20, Северный и Северо-Западный – по 18.

Сейчас для реализации программы в 12 округах Москвы строится более 170 жилых комплексов общей площадью свыше 3,9 миллиона квадратных метров. После полного расселения здания демонтируют с применением технологии умного сноса. Она предусматривает поэтапную разборку домов, что позволяет обеспечить безопасность работ и направить строительные отходы на переработку.

Больше всего домов с начала года расселили в Алтуфьевском районе – 16. В Южном Тушине и Западном Дегунине освободили по девять зданий, в Новогирееве – восемь, в Богородском, Коптеве и Люблине – по семь.

В полностью расселенных с начала года домах проживали более 30 тысяч москвичей. Большинство участников программы получают квартиры в том же районе, где жили раньше, поэтому сохраняют привычную социальную и транспортную инфраструктуру. Информацию о переезде можно получить в центрах информирования, расположенных на первых этажах жилых комплексов.

Новые квартиры предоставляют с готовым ремонтом, поэтому после оформления договоров москвичи могут сразу приступать к переезду. Специалисты Департамента городского имущества помогают участникам программы подготовить необходимые документы.

Более 5,1 тысячи жителей Северо-Восточного округа уже переехали в новые квартиры. На востоке столицы правообладателями нового жилья стали свыше 4,7 тысячи человек, на юго-востоке – более 4,4 тысячи. На западе новостройки получили свыше четырех тысяч москвичей, на северо-западе – более 3,7 тысячи.

Ранее в июле Москва выделила девять земельных участков общей площадью более 5,5 гектара для строительства жилых домов в рамках программы реновации – новостройки появятся в Западном, Юго-Западном, Восточном и Северном округах. Все дома строят по индивидуальным проектам с улучшенной планировкой и безбарьерной средой.