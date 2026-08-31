КСИР заявил о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе

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Супертанкер подорвался на двух морских минах в Ормузском проливе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал IRIB.

Как заявили в Военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), судно пыталось пройти по маршруту к югу от пролива, который в Иране назвали незаконным. После подрыва на танкере начался пожар, движение судна было полностью остановлено.

ВМС КСИР напомнили о последствиях для судов, которые не соблюдают установленные правила безопасности и навигации при прохождении Ормузского пролива.

Ранее два человека погибли, еще двое получили травмы после атаки американских БПЛА на иранский остров Ларак. Как писали СМИ, силы США ударили по двум ракетным установкам. В КСИР пообещали ответить на агрессивный акт нападения со стороны Соединенных Штатов и Израиля.