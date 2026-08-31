Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Мужчина и 8-летний ребенок погибли в результате аварии на 92-м километре трассы М-2 "Крым" в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД России.

По предварительным данным, вечером 30 августа 71-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого в машину и движущийся попутно автомобиль Chery врезалась грузовая "ГАЗель".

В результате аварии погибли водитель Citroen и его пассажир. Еще три человека, в том числе двое детей, доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее три человека погибли после столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса в Мясниковском районе Ростовской области. По информации правоохранителей, на 19-м километре трассы "Россия" водитель грузового авто Volvo наехал на металлический барьер, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery, а после – с автобусом Yutong. После удара машины загорелись.