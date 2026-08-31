Эксперты "Перезвони сам" объяснили важность российских сертификатов безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Российские сертификаты безопасности позволяют обеспечить защищенное подключение к сайтам банков, государственных сервисов и другим онлайн-ресурсам. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на экспертов столичного проекта "Перезвони сам".

Сертификат безопасности шифрует данные, которые передаются между пользователем и сайтом, и подтверждает подлинность ресурса. Проверить защищенность соединения можно по адресу страницы. При действующем сертификате в нем используется протокол HTTPS, а рядом отображается значок замка или щита. При отсутствии такой защиты передаваемая информация может быть перехвачена злоумышленниками.

В некоторых случаях при попытке открыть официальный ресурс пользователь видит уведомление "Соединение небезопасно". Для доступа к таким сайтам можно воспользоваться "Яндекс Браузером", в котором российские сертификаты поддерживаются по умолчанию, либо самостоятельно установить сертификаты Минцифры России на компьютер или смартфон.

Подробная инструкция, а также ссылки для скачивания сертификатов и браузера размещены на специальной странице портала mos.ru. Установка российских сертификатов не влияет на работу сайтов с зарубежными сертификатами.

Особое значение защищенное соединение имеет при работе с сервисами, где используются финансовые и персональные данные.

"Прежде всего, это банковские приложения и их сайты. Еще одна наиболее уязвимая сфера – сайты и приложения государственных услуг", – отметила руководитель проекта "Перезвони сам" в столичном департаменте информационных технологий Валентина Шилина.

Проблемы с подключением к нужному ресурсу могут представлять дополнительную опасность. Пользователь, пытаясь найти способ обойти сообщение об ошибке, может перейти на фишинговую копию сайта. Такие страницы зачастую внешне практически не отличаются от настоящих и используются мошенниками для кражи денег и персональных данных.

На поддельный ресурс могут указывать необычный адрес сайта, лишние поддомены, отсутствие HTTPS или значка замка в строке браузера. Чтобы снизить риск, специалисты советуют не переходить на банковские и государственные сервисы по ссылкам из сообщений, а самостоятельно вводить адрес сайта или пользоваться официальными приложениями.

Ранее эксперты проекта предупредили о мошеннических уловках в преддверии Дня знаний. Злоумышленники представляются сотрудниками школ и госорганов, чтобы выманить коды из СМС, пароли и данные карт, а также рассылают фальшивые сообщения о выплатах и создают поддельные родительские чаты со срочными просьбами перевести деньги.

Эксперты посоветовали никогда не сообщать коды и пароли, перепроверять финансовые просьбы в чатах и покупать товары только на проверенных сайтах.