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31 августа, 07:32

Город

Детский сад на 350 детей построят в районе Очаково-Матвеевское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Очаково-Матвеевское появится новый детский сад на 350 мест. Архитектурную концепцию объекта уже согласовали, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Здание площадью более 5 тысяч квадратных метров разместится по адресу: проезд Стройкомбината, владение 1. По словам Ефимова, сад построят в непосредственной близости от жилых кварталов, чтобы обеспечить местами детей из строящихся и существующих домов.

"Отличительной особенностью здания станет выразительный арочный вход. После завершения строительства детский сад планируется передать в столичную систему образования в соответствии с договором города и инвестора", – отметил заммэра.

Фасады будущего сада облицуют бетонной плиткой, керамогранитом и алюминиевыми панелями. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят, вдоль здания и по периметру участка высадят деревья и разобьют цветники, добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для детей оборудуют игровые и физкультурную площадки с горками, песочницами и модулями развивающей среды. Для занятий спортом установят футбольные ворота, а в теплое время года будут работать теневые навесы. Также на территории организуют велопарковку.

Всего с 2011 года в районе Очаково-Матвеевское построили 10 образовательных объектов, сейчас возводят еще восемь.

Ранее Сергей Собянин в преддверии Дня знаний посетил обновленную школу № 656 имени Макаренко в Бескудниковском районе. Мэр поинтересовался мнением педагогов, школьников и их родителей об обновленном здании. Последние поблагодарили Собянина за внимание к школе и подчеркнули, что работы были выполнены в кратчайшие сроки.

Новости Москвы: обновленная школа № 656 откроется к 1 сентября

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