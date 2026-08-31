Аэропорт Внуково возобновил работу

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

В настоящий момент аэропорт восстанавливает график полетов. В Росавиации отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты были объявлены во Внуково в ночь на 31 августа. Изначально авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами, затем аэропорт был полностью закрыт.

Между тем ограничения продолжают действовать в Домодедово. Авиагавань обслуживает рейсы только со согласованию с уполномоченными органами.