30 августа, 21:06Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 18 БПЛА, летевших на столицу
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Пять беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сбиты средствами ПВО Минобороны России. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
На месте падения фрагментов дронов находятся экстренные службы, уточнил глава города.
Атака вражеских БПЛА на столицу началась в воскресенье, 30 августа. С начала суток на подлете к Москве уничтожены 18 аппаратов.
Всего в период с 22 по 30 августа в сторону столичного региона было запущено более 1 450 дронов. Большая часть из них ликвидирована силами ПВО.
Собянин: в сторону Московского региона за неделю было запущено 1455 БПЛА