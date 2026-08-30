Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 18 БПЛА, летевших на столицу

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Пять беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сбиты средствами ПВО Минобороны России. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

На месте падения фрагментов дронов находятся экстренные службы, уточнил глава города.

Атака вражеских БПЛА на столицу началась в воскресенье, 30 августа. С начала суток на подлете к Москве уничтожены 18 аппаратов.

Всего в период с 22 по 30 августа в сторону столичного региона было запущено более 1 450 дронов. Большая часть из них ликвидирована силами ПВО.