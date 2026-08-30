30 августа, 17:47Происшествия
Дело возбуждено в Туве по факту наезда маршрутки на пешеходов
Фото: vk.ru/police17
Уголовное дело возбудили в Туве после того, как маршрутный автобус сбил пятерых человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.
По данным ведомства, дело будет расследоваться по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Среди пострадавших – трое детей. Они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, добавили в СК.
ДТП произошло 30 августа в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Предварительно, водитель маршрутки сбил пятерых пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора.
По словам водителя, во время движения ему стало плохо, из-за чего он не справился с управлением. В ГАИ уточнили, что мужчина не имел права управления транспортным средством категории D.
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