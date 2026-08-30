Дело возбуждено в Туве по факту наезда маршрутки на пешеходов

Фото: vk.ru/police17

Уголовное дело возбудили в Туве после того, как маршрутный автобус сбил пятерых человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

По данным ведомства, дело будет расследоваться по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Среди пострадавших – трое детей. Они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, добавили в СК.

ДТП произошло 30 августа в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Предварительно, водитель маршрутки сбил пятерых пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора.

По словам водителя, во время движения ему стало плохо, из-за чего он не справился с управлением. В ГАИ уточнили, что мужчина не имел права управления транспортным средством категории D.