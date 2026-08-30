Дождь в ближайшие два часа накроет центр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь в ближайшие часы накроет центр Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, к 15:00 осадки, связанные с облачной системой теплого атмосферного фронта, уже зашли на территорию северных и западных районов Подмосковья и затронули ТиНАО. Вскоре они будут и в центральной части столицы.

В ночь на 31 августа в Москве температура воздуха составит от 14 до 16 градусов, а в области – от 11 до 16 градусов. К утру осадки должны прекратиться, днем дождей в столице не ожидается.

Ранее сообщалось, что жители России и других стран Северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября. Кроме того, в начале первого осеннего месяца долгота дня на широте Москвы сократится до 13 часов 52 минут, а к концу сентября составит 11 часов 40 минут.