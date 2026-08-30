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30 августа, 12:38

Происшествия

Еще одно уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье

Фото: МАХ/"Следком Ставрополья"

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту аварии с участием рейсового автобуса в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее следователями было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь правоохранители завели дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия и работают на месте аварии.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил в беседе с ТАСС, что в региональные больницы были госпитализированы 26 пострадавших, в том числе 9 детей. Состояние двоих взрослых и двоих детей врачи оценивают как тяжелое.

Кузнецов уточнил, что еще 14 пострадавших, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Все те, кто получил травмы, были обеспечены необходимой помощью в полном объеме. В настоящее время проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Глава города Евгений Бакулин добавил, что после ДТП в Железноводске был развернут пункт временного размещения – муниципальная гостиница.

"Соболезную всем, кто потерял родных и близких", – отметил он.

При этом, как сообщил ТАСС источник в оперативных службах, почти все пассажиры, которые находились в автобусе, – граждане Грузии.

"Автобус грузинский, сейчас выясняется, что это был за рейс", – уточнили в оперативных службах.

Всего в автобусе находилось, по предварительным данным, 47 человек вместе с двумя водителями. Среди погибших в ДТП детей нет.

Автобус "Сетра", курсировавший по маршруту Грузия – Москва, и грузовик столкнулись друг с другом в ночь на 30 августа. Авария случилась на 3-м километре трассы "Кавказ" в районе поселка Иноземцево в Железноводске. После ДТП автобус вылетел в кювет.

Выяснилось, что водитель автобуса ехал на высокой скорости и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КамАЗа". В результате ДТП 6 человек погибли, еще 38 человек пострадали.

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