В России с сентября запретят называть синтетические камни бриллиантами

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С 1 сентября в России вступают в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Это следует из постановления правительства РФ.

Согласно документу, теперь термин "бриллиант" разрешено применять исключительно к алмазам природного происхождения.

Продавцы также будут обязаны подробно рассказывать про неприродное происхождение камней. Им запрещается использовать слово "бриллиант" и производные от него, а также указывать качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Допускается только указание массы камня в граммах, а на ярлыках и бирках должна быть маркировка "синтетический".

Кроме того, в отношении таких изделий нельзя применять термины, которые могут создать у потребителя впечатление природного происхождения камня. В их числе – "драгоценный", "настоящий", "подлинный", "естественный", "природный", "натуральный", "добытый", "минерал", "экологичный".

Глава комиссии по драгметаллам и камням "Опоры России" Андрей Жирных в беседе с РИА Новости отметил, что запрет существенно повысит прозрачность информации для покупателей.

"Слово "синтетический" не должно восприниматься как негативная характеристика – мировая практика показывает, что это просто другой продукт со своими достоинствами, и выбор между ним и природным бриллиантом остается делом личных предпочтений и бюджета. Как именно рынок распределит спрос между синтетическими и природными камнями, покажет время и голосование рублем", – добавил он.

Ранее ювелир рассказал, как отличить поддельное украшение от оригинального. Он подчеркнул, что никто никогда не будет продавать ювелирные изделия дешевле текущего курса золота и серебра. Именно поэтому эксперт призвал всегда обращать на это внимание.

Кроме того, специалист попросил не стоит вестись на большие скидки на маркетплейсах. Также, по его словам, не стоит покупать украшения в подворотнях.

