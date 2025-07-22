Ювелиры янтарного комбината в РФ впервые превратили янтарь в изумруд

Фото: ambercombine.ru

Ювелиры Калининградского янтарного комбината впервые применили новый вид огранки, превратив янтарь в изумруд. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Камень планируют представить на VIII Международном янтарном форуме AmberForum 25 в Москве.

"Специалисты впервые придали балтийскому самоцвету форму и рисунок изумруда, сохранив при этом природные цвета янтаря", – говорится в сообщении.

Для огранки были отобраны образцы прозрачного янтаря размером от 23 до 32 миллиметров. Камень сначала подготовили в автоклаве, это сделало янтарь прочнее и позволило работать с материалом огранщику.

Как напомнила заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова, ранее была освоена алмазная огранка.

"Мы сохранили естественные оттенки янтаря – лимонный, вишневый и коньячный. В изумрудной огранке камень раскрылся по-новому, засверкал на солнце, но остался таким же теплым и приятным на ощупь", – добавила она.

Ранее компания "Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета был извлечен в Якутии. Это алмаз весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра.

Также в компании завершили огранку самого крупного бриллианта в истории России. Драгоценность получила название "Новое Солнце" в честь алмаза "Рассвет" весом более 200 карат.

