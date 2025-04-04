"Алроса" завершил огранку крупнейшего в истории РФ бриллианта

Фото: телеграм-канал ALROSA

Компания "Алроса" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России. Об этом говорится в сообщении на сайте фирмы.

Вес бриллианта редкого цвета Vivid Yellow составляет более 100 карат. Драгоценность получила название "Новое Солнце" в честь алмаза "Рассвет" весом более 200 карат, который также был добыт "Алросой".

Над созданием "Нового Солнца" работала команда из 15 специалистов. До самой огранки команда провела спектральный анализ и разработала виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов. Работа над драгоценностью заняла более двух лет.

"Новое Солнце" – одно из самых значимых событий в индустрии драгоценных камней за последние годы, подчеркивающее высокий статус России в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли", – добавили в компании.

В ноябре 2023 года был продан крупнейший в истории аукционов голубой бриллиант за 44 миллиона долларов. Масса Bleu Royal составляет 17,61 карата. Бриллиант в последние 50 лет был экспонатом частной коллекции.

