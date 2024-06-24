ЕС разрешил ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения

Фото: depositphotos/ginasanders

Власти Евросоюза разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии к 14-му пакету санкций против РФ.

Из текста документа следует, что введенный ранее запрет на импорт российских бриллиантов не распространяется на те, которые находились в ЕС или третьей стране, кроме России, либо были произведены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские бриллианты. Вместе с этим ЕС разрешил временный импорт или экспорт ювелирных изделий для проведения выставок или реставрации.

"Кроме того, пакет продлевает на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неограненных и ограненных природных алмазов станет обязательной", – следует из релиза.

Помимо этого, новым пакетом санкций ЕС запретил операции с банками из РФ и третьих стран, которые работают с российским военно-промышленным комплексом (ВПК). Аналогичный запрет также распространили на провайдеров криптоактивов в РФ и третьих странах.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России 24 июня. Им вводится ряд ограничительных мер на процессы, а также в отношении 116 физических и юридических лиц. В частности, организациям ЕС, работающим за пределами РФ, будет запрещено подключаться к СПФС или к эквивалентным службам обмена финансовыми сообщениями.

