ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ

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Евросоюз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций, в том числе ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Об этом сообщает Совет ЕС на сайте.

Согласно опубликованному заявлению, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ – "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ". Также вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.

Более того, для противодействия реэкспорту боевых товаров, обнаруженных на Украине или имеющих значение для развития российских военных систем, было решено, что операторам ЕС, продающим такие товары в третьи страны, нужно будет внедрить механизмы комплексной проверки, позволяющие их идентифицировать, а также оценку рисков реэкспорта в РФ и их смягчение.

Также операторы ЕС, передающие промышленные ноу-хау для производства боевых товаров коммерческим партнерам из третьих стран, отныне должны включать контракты положения, гарантирующие, что такие ноу-хау не будут использоваться для товаров, предназначенных для РФ.

Помимо этого, 14-й пакет антироссийских санкций ввел ограничения в отношении еще 116 физических и юридических лиц, которые якобы "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Как указано в документе, Совет ЕС также поставил объявить вне закона использование "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) – специального сервиса, разработанного ЦБ РФ для нейтрализации эффекта ограничительных мер.

Организациям ЕС, работающим за пределами РФ, будет запрещено подключаться к СПФС или к эквивалентным службам обмена финансовыми сообщениями. Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать трансакции со специально котируемыми организациями с использованием СПФС за пределами России.

Совет ЕС еще вводит запрет на транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС, когда эти организации содействуют сделкам, поддерживающим оборонно-промышленную базу России посредством экспорта, поставок, продажи, передачи или транспортировки в РФ товаров и технологий двойного назначения, чувствительных товаров, боевых товаров, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Более того, ЕС запретил полеты в страны Евросоюза. Запрет действует на посадку, взлет или пролет над территорией ЕС и будет применяться к любому воздушному судну, используемому для нерегулярного рейса, а также в тех случаях, когда российские физические или юридические лица, организация или орган могут эффективно определить место или время его взлета или посадки.

Также Совет ЕС запретил перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Евросоюза, в том числе транзитом, чтобы охватить операторов ЕС, 25% и более которых принадлежат российским гражданам или компаниям.

Помимо этого, Совет ЕС добавил 61 новую организацию в список тех, кто "напрямую поддерживает российский военный промышленный комплекс". На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты) и "участвуют в обходе торговых ограничений и закупках чувствительных товаров", говорится в публикации.

Также 14-й пакет санкций против РФ накладывает ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности от российских граждан или организаций с целью компенсировать действия российского правительства и судов, которые якобы незаконно лишают владельцев прав интеллектуальной собственности.

Согласно заявлению, также будет запрещено приобретать, ввозить, передавать или вывозить украинские культурные ценности и иные товары археологического, исторического, культурного, редкого научного или религиозного значения.

Постпреды стран – членов ЕС 20 июня согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как передавало бельгийское представительство, он предусматривает новые меры и усиливает действие от уже существующих ограничений, закрывая возможности для их обхода.