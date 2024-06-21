Япония расширила список антироссийских санкций

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Японские власти расширили санкционные списки в отношении РФ, внеся туда еще 11 физических лиц и 42 компании из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин страны.

Под ограничительные меры попали, в частности секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ, глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и главный конструктор компании "Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз" Мкртич Окроян.

Среди компаний в новых санкционных списках числятся АО "Туполев", особая экономическая зона "Алабуга", авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, Российский федеральный ядерный центр, НПО "Топаз", завод имени В. А. Дегтярева, Челябинский тракторный завод, а также другие заводы и организации.

Кроме того, правительство Японии ввело санкции против 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ и Узбекистана за обход антироссийских санкций. В их числе, к примеру, китайская Alpha Trading Investments, индийская Si2 Microsystems, казахстанская Elem Group и прочие.

Ранее СМИ писали о том, что Южная Корея может расширить экспортные санкции в отношении РФ после заключения между Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

До этого сообщалось, что постоянные представители стран – членов Евросоюза на заседании 20 июня согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности для их обхода.