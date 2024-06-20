Yonhap: власти Южной Кореи намерены ввести новые экспортные санкции против РФ

Фото: 123RF/fadlan1

Южная Корея может расширить экспортные санкции в отношении РФ после заключения между Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Yonhap.

По словам советника по национальной безопасности страны Чана Ходжина, Южная Корея планирует добавить еще 243 позиции к ограничениям, которые начали действовать после начала конфликта на Украине.

Как сообщали до этого СМИ, Южная Корея намерена повторно рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия на Украину. Журналисты также обратили внимание, что заявление прозвучало с южнокорейской стороны на фоне заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Ранее Сеул ввел санкции против Москвы из-за ядерной программы Пхеньяна. Ограничительные меры распространились на двух россиян и две организации. В Южной Корее уверены, что именно эти лица и организации связаны с ядерной программой Северной Кореи.

В связи с этим южнокорейского посла Ли До Хун вызвали в российский МИД. На встрече ему заявили, что подобные действия со стороны Сеула являются очередным недружественным шагом.

