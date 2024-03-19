В МИД РФ заявили, что обсуждали с Южной Кореей вопрос задержания ее гражданина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия и Южная Корея обсуждали вопрос задержания гражданина республики за шпионаж. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Этот вопрос обсуждался (с Сеулом. – Прим. ред.), мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что это не окажет влияния на наши двусторонние отношения", – цитирует его ТАСС.

При этом Руденко добавил, что случай требует детального расследования.

Ранее Генпрокуратура Германии обвинила гражданина страны в шпионаже в пользу России и разглашении служебной тайны. Однажды, в диалоге с российским посольством, он передал сведения, полученные в результате своей профессиональной деятельности.

