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19 марта, 18:10

Политика

В МИД РФ заявили, что обсуждали с Южной Кореей вопрос задержания ее гражданина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия и Южная Корея обсуждали вопрос задержания гражданина республики за шпионаж. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Этот вопрос обсуждался (с Сеулом. – Прим. ред.), мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что это не окажет влияния на наши двусторонние отношения", – цитирует его ТАСС.

При этом Руденко добавил, что случай требует детального расследования.

Ранее Генпрокуратура Германии обвинила гражданина страны в шпионаже в пользу России и разглашении служебной тайны. Однажды, в диалоге с российским посольством, он передал сведения, полученные в результате своей профессиональной деятельности.

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