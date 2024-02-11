11 февраля, 11:56Экономика
В МИД РФ заявили, что Южная Корея хочет сохранить шанс вернуться на российский рынок
Фото: 123RF/siraphol
Южная Корея думает над возвращением на российский рынок. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
Как он утверждает, на данный момент отношения РФ и Южной Кореи находятся в непростом положении, хотя несколько лет назад развивались конструктивно, особенно в экономической сфере.
"Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание", – подчеркнул Желоховцев.
Он напомнил, что в феврале Южная Корея собирается ввести в оборот третий пакет экспортных ограничений. Поэтому Желоховцев отметил, что восстановление сотрудничества двух стран зависит сперва от южнокорейской стороны.
Ранее МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и выразил ему протест из-за высказываний официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.
Так, Захарова указала на то, что слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблеме призваны скрыть агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Основной причиной роста напряженности на полуострове, по ее словам, стала "нахрапистая" политика США и их союзников.
Зиновьев на встрече в МИД Республики Корея донес до южнокорейской стороны оценку РФ по поводу складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове.
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