В МИД РФ заявили, что Южная Корея хочет сохранить шанс вернуться на российский рынок

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Южная Корея думает над возвращением на российский рынок. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

Как он утверждает, на данный момент отношения РФ и Южной Кореи находятся в непростом положении, хотя несколько лет назад развивались конструктивно, особенно в экономической сфере.

"Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание", – подчеркнул Желоховцев.

Он напомнил, что в феврале Южная Корея собирается ввести в оборот третий пакет экспортных ограничений. Поэтому Желоховцев отметил, что восстановление сотрудничества двух стран зависит сперва от южнокорейской стороны.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и выразил ему протест из-за высказываний официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

Так, Захарова указала на то, что слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблеме призваны скрыть агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Основной причиной роста напряженности на полуострове, по ее словам, стала "нахрапистая" политика США и их союзников.

Зиновьев на встрече в МИД Республики Корея донес до южнокорейской стороны оценку РФ по поводу складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове.



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