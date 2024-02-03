МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слов Марии Захаровой

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МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле и выразил ему протест из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости.

1 февраля российский дипломат заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны прикрыть агрессивные планы в отношении Пхеньяна.

Главной причиной роста напряженности на полуострове она назвала "нахрапистую" политику США и их союзников". Кроме того, она считает тенденциозным заявление корейского президента о том, что КНДР – единственная в мире страна, которая законодательно закрепила за собой право на превентивный ядерный удар.

В пятницу, 2 февраля, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья. Ракеты были выпущены около 13:00 по местному времени (07:00 по Москве).

До этого Северная Корея провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи с применением атомного авианосца Carl Vinson, крейсера Princeton и прочих военных кораблей вокруг острова Чеджу.

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