КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23" – СМИ

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Северная Корея провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что испытания были проведены в ответ на военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи с применением атомного авианосца Carl Vinson, крейсера Princeton и прочих военных кораблей вокруг острова Чеджу.

КНДР испытала "Хэиль-5-23" в акватории Корейского Восточного моря. Вместе с тем данная система все еще находится в разработке, сообщили в ЦТАК.

Ранее СМИ сообщали о том, что глава КНДР Ким Чен Ын хочет обозначить Южную Корею в конституции как враждебную страну номер один. Кроме того, по информации журналистов, Северная Корея начинает упразднять ведомства, которые занимаются межкорейскими делами.

До этого КНДР провела испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Отмечалось, что запуск прошел успешно, а испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран и не были связаны с "ситуацией в регионе".

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