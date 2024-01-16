Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР

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Владимир Путин провел встречу с главами МИД РФ и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как уточнил Песков, главы ведомств проинформировали Путина о договоренностях.

14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва ожидает с визитом министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи с делегацией.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), визит Цой Сон Хи состоится в период с 15 по 17 января. Визит северокорейского дипломата был запланирован по приглашению Лаврова.

В сентябре 2023 года с официальным визитом в Россию приезжал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. В ходе посещения страны он встретился с Путиным. Северокорейский лидер успел посетить Приморский край и побывал в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень