Делегация РФ прибыла в КНДР на заседание межправкомиссии

Фото: ТАСС/AP/Cha Song Ho

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла во вторник в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

В российскую делегацию также входит глава Минспорта Олег Матыцин. Сообщается, что стороны обсуждают практические вопросы сотрудничества между странами на отраслевых переговорах.

Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо на встрече поблагодарил российских друзей, которые "прилагают активные усилия для реализации договоренностей, достигнутых главами КНДР и РФ в ходе недавней исторической встречи".

Он также подчеркнул, что государства продолжат тесные контакты, с целью дальнейшего укрепления уз традиционного добрососедства и сотрудничества между КНДР и РФ.

В сентябре Ким Чен Ын приезжал с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный. Северокорейский лидер также успел посетить Приморский край, встретившись с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и побывал в Дальневосточном федеральном университете.

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