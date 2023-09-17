Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обсудили укрепление сотрудничества РФ и КНДР в сфере обороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".

Так, Ким Чен Ын и Шойгу обменялись мнениями на региональные и международные военно-политические обстоятельства, а также конструктивными позициями по поводу деловых вопросов тактико-стратегического взаимодействия России и КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на аэродроме Кневичи во Владивостоке ознакомился с современным российским вооружением. Кроме того, он вместе с Сергеем Шойгу осмотрел пришвартованный в бухте Улисс фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".

До этого глава Северной Кореи осмотрел российские авиационные заводы во время посещения Комсомольска-на-Амуре, в частности, инженерный центр и производственные цехи авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Путешествие Ким Чен Ына по России продолжается