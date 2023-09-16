Ким Чен Ын демонстрирует большие знания о России – посол РФ в КНДР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Лидер КНДР Ким Чен Ын интересуется экономикой и социальной жизнью России, а также проявляет большие знания о нашей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в КНДР Александра Мацегору.

Дипломат отметил, что глава Северной Кореи очень интересуется многими направлениями нашей экономики и социальной жизни, получает исчерпывающие ответы на все вопросы. Мецегора отметил, что корейский лидер задает вопросы, по которым можно понять, что он глубоко понимает историю, культуру, экономическую и политическую обстановку в стране. Помимо этого, посол отметил, что визит Ким Чен Ына позволит вывести отношения России и КНДР на более высокий уровень.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет.

В субботу 16 сентября лидер КНДР посетил Приморье. Он встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Вместе они осмотрели современные самолеты оперативно-тактической авиации ВКС РФ в аэропорте Кневичи.

Ранее сообщалось, что на обед главе КНДР предложили дальневосточную уху в авторском исполнении, суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. На горячее Ким Чен Ыну подали на выбор палтуса на груше под сливочно-трюфельным соусом и филе миньон в авторском соусе.