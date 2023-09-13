Путин и Ким Чен Ын завершили встречу в формате тет-а-тет

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в формате один на один. Перед этим стороны провели встречу в составе делегаций, сообщает РИА Новости.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына стороны могут затронуть в том числе вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

Переговоры Владимира Путина и главы КНДР начались утром 13 сентября. Они проходят на космодроме Восточный в Амурской области. По их итогам не планируется подписание каких-либо документов.



Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный