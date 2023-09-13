Путин и Ким Чен Ын начали переговоры с участием членов делегаций

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На космодроме Восточный в Амурской области стартовали переговоры Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

Стороны общаются в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". В переговорах участвуют члены делегаций двух стран.

Как сообщает Life.ru, Ким Чен Ын добрался до космодрома Восточный на поезде.

На этом же поезде приехал и автомобиль Maybach, на котором лидер Северной Кореи доехал до главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей, где его уже ждал Путин. Лидеры двух стран поприветствовали друг друга и обменялись парой фраз.

После этого они побывали на экскурсии по объектам космодрома, Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных гостей.

Сотрудники служб безопасности основательно подготовились к приезду лидера Северной Кореи и даже измеряли температуру воздуха и скорость ветра у космодрома.

Российский президент прилетел на космодром из Приморья, где днем ранее принимал участие в Восточном экономическом форуме. Лидер Северной Кореи прибыл в РФ 12 сентября. В стране его встретили красной ковровой дорожкой. Ким Чен Ын вышел из вагона поезда на станции Хасан Приморского края.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщал, что во время визита лидера КНДР в Россию главы государств могут поднять вопрос о предоставлении РФ гуманитарной помощи Пхеньяну.

Комментируя свой первый за четыре года визит в РФ, Ким Чен Ын отметил, что поездка стала демонстрацией важности стратегических отношений между странами. По его словам, визит наглядно показывает серьезную позицию партии и правительства Северной Кореи.

Ким Чен Ын прибыл с деловым визитом в РФ