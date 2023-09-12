Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом отдельных переговоров министров обороны КНДР и России во время визита северокорейского лидера не планируется.

Где планируется встреча Путина и Ким Чен Ына, представитель Кремля не уточнил. Он лишь отметил, что она состоится "на днях".

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке, но точное место пока не называется. Общение лидеров РФ и Северной Кореи пройдет в том числе в формате один на один. Кроме того, состоятся переговоры делегаций двух стран. При этом каких-либо пресс-конференций не планируется.

Во время переговоров пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, также обсудят двусторонние связи. При необходимости Россия готова затронуть вопросы, связанные с санкциями Совбеза ООН.

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