Шойгу доложил Путину об итогах своего визита в КНДР – Песков

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже рассказал Владимиру Путину о том, как прошла его поездка в Корейскую Народно-Демократическую Республику, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, было общение уже у министра с президентом. Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально. Конечно, о таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно", – добавил он.

Ранее Шойгу вместе с военной делегацией посетил КНДР. В Пхеньяне состоялись переговоры главы Минобороны РФ и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама.

Также российский министр передал лидеру Республики Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ, в ответ глава КНДР выразил благодарность.

Шойгу вместе с делегацией пригласили на парад в Пхеньяне, который был посвящен 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. На нем были продемонстрированы северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты и новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.



Шойгу посетил парад в Пхеньяне по случаю 70-летия победы КНДР в Корейской войне