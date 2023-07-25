Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу прибыла в КНДР

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Военная делегация РФ во главе с министром обороны страны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской народной армии", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Шойгу у трапа самолета встретил и поприветствовал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.

Ранее сообщалось, что Шойгу отправится с официальной делегацией в КНДР 25–27 июля, они примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.



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