Ушаков заявил, что Зеленскому обеспечат безопасность в случае его визита в Москву

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Владимир Путин заверил президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обеспечат все условия и безопасность в случае приезда в Москву. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Телефонный разговор Путина, Стубба и Стере состоялся 27 октября. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, итоги встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге, а также контакты Стубба и Стере с американским представителем и Зеленским в Осло.

Собеседники также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США, одной из тем которых станет обеспечение безопасности после прекращения боевых действий.

По словам Стере, беседа продолжалась 90 минут и прошла содержательно, однако между сторонами сохраняются серьезные разногласия.