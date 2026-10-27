Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи в Кремле

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Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидер африканского государства приехал в Москву, чтобы принять участие в третьем саммите "Россия – Африка".

"Предлагаю сегодня обсудить актуальную двустороннюю и международную повестку дня, наметить дальнейшие совместные шаги. Отмечаем позитивную динамику российско-экватогвинейских связей", – отметил российский лидер.

По словам главы государства, между Москвой и Малабо налажен диалог по линии министерств иностранных дел. В 2024 году возобновило работу посольство России в Малабо. Кроме того, в Госдуме и Совфеде действуют группы по сотрудничеству с Экваториальной Гвинеей.

Путин также указал на заметный потенциал для наращивания взаимных поставок востребованной продукции и запуска инвестпроектов.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за усилия по достижению мира и стабильности в Африке. Он отметил вклад России в Сахельском регионе, в Центральной Африке и на континенте в целом. Отдельно президент Экваториальной Гвинеи выразил признательность за сотрудничество в подготовке и повышении квалификации военного персонала своей страны.

Также он попросил увеличить число российских военных инструкторов, которые занимаются подготовкой военных кадров Экваториальной Гвинеи.

Ранее Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа. По его словам, между странами установился продуктивный политический диалог. Кроме того, объем торговли между Россией и Катаром вырос на 10%, чему способствовал ряд мероприятий.

