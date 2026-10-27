Ограничения сняли в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения отменили в аэропорту Жуковский. Авиагавань вновь принимает и выпускает рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что меры были связаны с обеспечением безопасности полетов.

В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты днем 27 октября. Меры коснулись также Домодедово и Внуково, которые в настоящее время работают по согласованию с соответствующими органами.

Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани.

