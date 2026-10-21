Черногория уведомила РФ о вводе визового режима с 1 ноября

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Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ Александра Лукашика.

Уточняется, что Подгорица направила Москве уведомление о прекращении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Черногории от 24 сентября 2008 года.

Ожидается, что с 1 ноября въезд на территорию Черногории для россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории или визы одной из стран Шенгенской зоны, а также ряда других государств.

Кроме того, визовый режим вводится в Черногории также для граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Эта мера принята для полной синхронизации визовой политики страны с политикой Евросоюза. При этом в Москве и ряде других городов РФ уже открылись черногорские визовые центры.

