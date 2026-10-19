РСТ заявил, что Италия сократила сроки рассмотрения заявок на визы из-за снижения нагрузки

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Сокращение сроков рассмотрения документов на туристические визы в визовом центре Италии может объясняться сезонным снижением нагрузки после летнего пика. Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль.

Ранее стало известно, что Италия сократила срок рассмотрения заявлений на туристические визы с 60 до 45 дней. В визовом центре Италии в Москве указали, что сейчас заявителям следует учитывать обновленные сроки при планировании поездки.

"Не исключено, что консульство также изменило организацию работы или усилило штат, но подтвержденной информации об этом у нас нет", – сказал Кайль.

По словам эксперта, связывать ускорение только с улучшением внутренних процессов не следует. О стабильности изменений можно будет судить по результатам работы системы со следующим периодом высокого спроса.

Туристам рекомендуют планировать поездки заранее и оставлять значительный запас времени на оформление визы.

До этого в РСТ призвали не выдавать порчу паспортов в Таиланде за массовую проблему. Союз дал комментарий после того, как отдыхающие пожаловались, что в аэропортах им прокалывают документы степлером, оставляют сквозные отверстия и следы клея на страницах.

В РСТ посчитали, что некоторые сотрудники могут действовать неаккуратно. Кроме того, в союзе добавили, что путешественникам следует проверять паспорт после передачи его сотрудникам аэропорта, отеля или иммиграционной службы.

