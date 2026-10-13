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13 октября, 16:25

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Турэксперт Горин назвал преимущество LTV-виз, которые хотят ввести в ЕС для россиян

Европа – все? Что изменится при введении LTV-виз для туристов из РФ

Возможное введение ограниченных LTV-виз для россиян будет обсуждаться в рамках встречи Совета ЕС 14 октября. Чем они отличаются от шенгенских и как изменения отразятся на туристах из РФ, разбиралась Москва 24.

Европа закрывается?

Фото: depositphotos/Mind-Map

Представители Совета ЕС намерены ужесточить визовый режим в отношении граждан России в ходе заседания, запланированного на 14 октября. Повестка этой встречи опубликована на сайте парламента Австрии.

Основным предметом дискуссии станет возможное внедрение для россиян виз с ограниченным территориальным действием (LTV): они позволяют туристам пребывать только в строго определенных странах. Уточняется, что на заседании будут присутствовать представители Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

При этом ранее издание Politico уже сообщило, что Еврокомиссия планирует ужесточить правила въезда для сотен тысяч россиян, которые посещают Евросоюз как туристы. По информации источника, среди целей – не пустить в ЕС 650 тысяч ветеранов СВО. За это активно выступают Польша, Эстония и Швеция.

На фоне этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин напомнил, что ситуация с визами постоянно меняется. Например, в 2022 и 2025 годах страны Шенгенского соглашения, помимо отмены упрощенного порядка получения виз для россиян, сократили количество мультивиз, которые выдавались на несколько поездок и на более длительный срок.

При этом на сегодняшний день все ранее выданные визы продолжают действовать, и по ним никаких изменений нет, подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.

Визы, которые подаются в текущем моменте, оформляются по регламенту, утвержденному в 2022 году. Когда будут внесены изменения и будут ли вообще, пока неизвестно: для этого должны пройти консультации и утверждения в рамках стран ЕС. Есть определенные предложения от ряда стран, но они пока носят дискуссионный порядок.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Сегодня из 29 стран Шенгена 12 не выдают визы россиянам. В связи с этим нужно четко понимать различия между визовой политикой стран – у каждой она своя. Сейчас речь идет об обсуждении новых решений, в частности LTV-виз, которые государства, по мнению эксперта, смогут ввести не раньше 2027 года.

Что изменится?

Фото: depositphotos/ryzhov

Если говорить конкретно про LTV-визы, то они были всегда, это не новшество, заявил Дмитрий Горин.

"Это визы, в которых ставят список стран, куда можно въезжать. Например, шенгенская согласовывается между всеми странами, и, если человек есть в санкционном списке какого-либо государства или представляет для него угрозу безопасности, ему автоматически отказывают все остальные. Но преимущество LTV-визы в том, что государства без согласования с другими могут оформить визу для поездки конкретно к себе. Если человек не может получить визу в одну страну, ему могут предоставить в другую", – отметил эксперт.

По его словам, если россиянин планирует посетить только Италию, не исключено, что в случае утверждения этого регламента виза будет выдаваться даже быстрее. К тому же количество отказов может уменьшиться, так как это станет политикой конкретной страны.

Более того, есть национальные визы, которые разрешают въезд только в одну страну, а LTV может разрешать въезд в несколько. Сложность в том, что есть автобусные туры, круизы: например, начинаясь из Турции, они могут за период путешествия включать те же Грецию и Италию. Для этого нужно согласование как минимум двух стран Шенгена. Как это будет работать, пока остается непонятным.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Другая особенность Шенгенской зоны заключается в том, что внутренних границ между этими странами де-факто нет. Чтобы контролировать их незаконное пересечение, нужно восстановить погранпереходы, отметил эксперт.

Фото: depositphotos/johny007pandp

"При этом уменьшение потока россиян в связи с введением LTV-виз не скажется на Европе. Для понимания: Францию посещают 80 миллионов человек в год, из них – примерно 150 тысяч граждан РФ. Никакого влияния на экономику стран Евросоюза российский туристический поток не оказывает, так как формируется другими странами. Если в какие-то годы весь ЕС принимал 6 миллионов российских граждан, сейчас цифра варьируется от 600 тысяч до 1 миллиона", – рассказал Горин.

Между тем, пока изменения не приняты и визы выдаются, нужно помнить о нескольких правилах их получения.

Во-первых, стоит закладывать большие сроки: в ряде стран это может быть и 45 дней, и 3 месяца. Мы рекомендуем иметь два загранпаспорта, что разрешено российским законодательством. Оба должны быть не пятилетние, а десятилетние биометрические. Или один пятилетний, один десятилетний.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Паспорт может находиться в консульстве Италии или визовом центре до трех месяцев, а в этот период нужно, например, съездить в Турцию или Египет. В таком случае и необходимо иметь второй, объяснил специалист.

Также нужно учитывать, что средняя стоимость оформления визы составляет 13–15 тысяч рублей, включая сборы и услуги визового центра. Соответственно, эти деньги придется тратить при оформлении на каждую поездку, заключил Горин.

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