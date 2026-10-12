Отмена виз для граждан Вьетнама может увеличить спрос на поездки в РФ на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию может вырасти минимум на 30% благодаря отмене виз. Об этом ТАСС заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В АТОР ожидают, что введение безвизового режима въезда для вьетнамских граждан (сейчас они пользуются механизмом электронной визы) усилит туристический интерес к России и турпоток из этой страны вырастет не менее чем на 25–30%", – сообщили в организации.

Ранее Владимир Путин ввел безвизовый порядок въезда для граждан Вьетнама в Россию на срок до 30 дней. Указ главы государства вступает в силу 15 октября и будет действовать ровно год – до 15 октября 2027 года.

Новые правила затронут тех, кто посещает Россию с целями туризма, науки, культуры и спорта, а также тех, кто приезжает с гостевым или деловым визитом либо принимает участие в общественно-политических и экономических мероприятиях. Однако безвиз не распространяется на трудовую деятельность.