Онлайн-запись на британские визы в России временно приостановлена

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании временно недоступна в России с 12 октября. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на визового оператора VFS Global.

Причиной стали технические работы по обновлению системы. Пока заявители не могут записаться на прием, изменить или просмотреть уже созданную запись, а также загрузить документы через онлайн-сервис.

При этом визиты, назначенные ранее, сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы, он может принести их на прием: сотрудники визового центра отсканируют их бесплатно и внесут в систему.

В VFS Global обещают восстановить работу сервисов в ближайшее время, но точную дату не называют. В РСТ подчеркнули, что ограничения затрагивают только онлайн-сервисы, а не выдачу британских виз.

Ранее в РСТ указывали, что туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Южную Корею в осенний период. В 2025 году Южную Корею посетили 224,5 тысячи россиян, что на 13,9% больше, чем годом ранее. Летом продажи организованных туров в страну были меньше по сравнению с прошлогодними показателями, а осенью, напротив, начали расти.

