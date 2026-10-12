В РСТ зафиксировали рост спроса на осенние туры в Южную Корею

Фото: 123RF.com/dudlajzov

Российские туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Южную Корею в осенний период. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в телеграм-канале.

В 2025 году Южную Корею посетили 224,5 тысячи россиян, что на 13,9% больше, чем годом ранее. Летом продажи организованных туров в страну были меньше по сравнению с прошлогодними показателями, а осенью, напротив, начали расти.

"Туристов привлекают сезон красных кленов и комбинированные маршруты по нескольким регионам страны, в том числе по островам", – отметили в союзе.

В компании ITM Group рассказали, что в октябре гостям предлагают не только классические экскурсионные маршруты, но и программы, приуроченные к сезону красных кленов.

Стоимость путешествия составляет от 126,7 тысячи рублей на человека без перелета. Цена девятидневного тура "Краски осени: маски Андона и фонари Чинджу" – от 151 тысячи рублей. Это самый ранний заезд в линейке осенних программ, он подойдет тем, кто хочет застать начало сезона и посетить несколько исторических городов.

Руководитель PR-отдела Андрей Подколзин подчеркнул, что осенней листвой можно полюбоваться в горах Сораксан в провинции Канвондо, парке Маисан приблизительно в трех часах езды от Сеула, в населенном пункте Кенджу в провинции Северная Кенсан, а также в исторических городах Андон и Чинджу. Для поездки в более поздний период подойдет остров Чеджу.

Из более дорогих программ выделяется "Золотая осень на берегах Южной Кореи" – восьмидневный тур по маршруту Сеул – Каннын – Чеджу – Инчхон. Стоимость начинается от 257,7 тысячи рублей. В программу включены восточное побережье и остров Чеджу, где сезон осенней листвы наступает позднее.

В РСТ напомнили, что гражданам России, въезжающим в Южную Корею без визы, необходимо заранее получить K-ETA. При этом от этого требования освобождаются россияне младше 18 лет и в возрасте от 65 лет.

Рассмотрение заявки, как правило, занимает до 72 часов, а разрешение действует до трех лет, либо до окончания срока действия паспорта, если это произойдет раньше, заключили в союзе.

Ранее стало известно, что спрос российских туристов на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон-2026/2027 годов вырос на 30%. Интерес россиян к такому формату путешествий стал особенно заметен после пандемии. С тех пор количество пассажиров, желающих отправиться в такое путешествие, стабильно растет. Сейчас туристы активно бронируют круизы на Новый год.