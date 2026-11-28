Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Рэпер Macan (Андрей Косолапов – Прим. ред.) завершил срочную службу в Центре специального назначения "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Об этом сообщает РИА Новости.

На встречу с артистом у военной части прибыли друзья и коллеги – свыше 15 человек. Они тепло приветствовали музыканта, обняли его и поздравили. После этого исполнитель сел в новый автомобиль, который специально привезли для него.

Сам рэпер отметил, что служба прошла хорошо.

Macan отправился на срочную службу 28 ноября 2025 года. Призыву предшествовали слухи об уклонении. Тогда журналисты утверждали, что артист находился за границей и проигнорировал шесть повесток, однако сам музыкант позже опроверг эти сообщения.

В Росгвардии рассказывали, что исполнитель прошел курс молодого бойца и служил на общих основаниях. Таким образом, слухи о привилегиях с телефоном и отдельном сопровождающем были опровергнуты.

