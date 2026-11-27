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Вспышку балла C1.6 зарегистрировали на Солнце 27 ноября. Она стала первой после самого продолжительного за пять лет перерыва в солнечной активности, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Затишье началось в середине дня 20 ноября и продлилось около 171 часа – это наибольшее значение с конца 2021 года, уточнили в лаборатории. Сами ученые назвали балл C1.6 низким и отметили, что на вспышку вряд ли кто-то обратил бы внимание, если бы ей не предшествовал столь долгий период полного молчания.

Возобновление столь продолжительных провалов активности после 5-летнего перерыва, по оценке специалистов лаборатории, может означать, что солнечная активность падает быстрее графика. В таком случае солнечный минимум, который прогнозировался только на 2030 год, может наступить заметно раньше.

До конца года магнитная обстановка у Земли должна оставаться спокойной, однако прогноз допускает одну слабую бурю, если на Солнце внезапно произойдет серия вспышек, сказал ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, сейчас основной вклад в возникновение магнитных бурь дают корональные дыры на поверхности звезды.